A la Une .. Première attaque mortelle de requin depuis plus d'un demi-siècle à Sydney

La famille du nageur tué par un grand requin blanc en Australie annonce que leur proche n’aurait pas voulu que le requin soit traqué et tué. Simon Nellist était instructeur de plongée et devait se marier prochainement. Par NP - Publié le Samedi 19 Février 2022 à 11:14

''Simon ne voudrait pas que le requin soit tué. C'était un amoureux de la nature. Il a nagé avec les requins avant", a expliqué Jacqui Seager, 62 ans, la tante de Simon Nellist.



Mercredi dernier en Australie, ce nageur était mortellement attaqué par un grand requin blanc d’une taille estimée de 4 mètres.



Sa famille a également raconté au Mirror comment Simon, originaire d'Angleterre, "a défié la mort en combattant en tant que pilote dans la Royal Air Force en Afghanistan avant d’aller vivre en Australie il y a six ans". C’est là aussi qu’il a rencontré sa fiancée. Un ami proche de Simon a déclaré au Sun que "lui et Jessie devaient se marier l’année dernière mais la cérémonie avait été reportée à cause du Covid".



Première attaque mortelle depuis plus d'un demi-siècle



Le nageur, qui s’entraînait pour une compétition de natation, se trouvait à environ 150 mètres de la plage de Buchan Point, près de Little Bay à Sydney, lorsque le prédateur des océans a frappé. "Le requin est sorti de nulle part, raconte l’un des pêcheurs témoins de la scène. On a d’abord entendu un cri puis ce grand blanc a surgi de l’eau pour venir frapper le nageur à une vitesse folle."



Les restes du corps de la victime ont été repêchés une heure après l'attaque.



Le vétéran des forces armées britanniques avait 35 ans. Il s’agit de la première attaque de requin mortelle près de Sydney depuis près de 60 ans. La dernière remonte à 1963.



"Cet événement a indéniablement ébranlé notre communauté. Les habitants de notre région vont regarder la côte d’un oeil un peu différent, a déclaré Dylan Parker, maire de la banlieue de Randwick à Sydney. Il y a toujours des risques en eau libre. Mais le message principal que nous voulons faire passer à notre communauté est que les attaques de requin sont exceptionnellement rares."