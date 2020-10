AFP Premier week-end reconfiné, dans une ambiance de lassitude

(AFP) Moins de six mois après le déconfinement, les Français renouent avec un week-end cloitrés chez eux, mais la pilule destinée à freiner la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 semble plus difficile à avaler, notamment pour les petits commerçants aux abois. Malgré un week-end d'automne plutôt doux côté météo, les Français ne pourront pas flâner comme à l'habitude sur les grands boulevards parisiens ou sur les quais du Rhône. Les règles de ce confinement allégé, entré en vigueur vendredi, sont claires: comme au printemps, on ne peut "prendre l'air" que pendant une heure maximum et dans un rayon d'un kilomètre de son domicile. Les dérogations permettent aussi d'aller faire ses courses ou d'aller chez le médecin. Mais tous les restaurants, bars et autres commerces jugés "non essentiels" doivent garder le rideau baissé. Même si certains font de la résistance. Ainsi, des maires de villes petites et moyennes, comme Perpignan, Brive ou Chalon-sur-Saône, ont pris des arrêtés autorisant l'ouverture des commerces non alimentaires sur leur commune, dénonçant l'"inégalité" de traitement face à la grande distribution et la vente en ligne. Plusieurs préfectures ont demandé le retrait de ces arrêtés. "Le commerce de proximité, déjà fragilisé par le commerce en ligne, est aujourd’hui en danger de mort", s'est insurgée la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME). Les appels se multiplient pour la réouverture des librairies. Samedi, en soutien aux libraires, quatre auteurs de bande dessinée, dont Jul et Catherine Meurisse, ont démissionné de leurs responsabilité de parrains de l'Année de la BD du ministère de la Culture. "Je me bats tous les jours pour apporter des solutions concrètes aux commerçants", a répondu samedi dans le journal Le Parisien le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, disant comprendre la "colère" des commerçants, "d'autant plus que les fêtes de Noël approchent". "Mais je veux être très clair: la solution n'est pas d'enfreindre les règles dont dépend la sécurité sanitaire de tous". Par ce nouveau confinement prévu "a minima" jusqu'au 1er décembre, le gouvernement vise un retour à "environ 5.000" cas de contaminations par jour, contre près de 50.000 enregistrés vendredi. - "Illusoire" - Avec l'espoir de faire ensuite baisser la pression sur le système hospitalier. Selon les derniers chiffres publiés vendredi, 3.368 malades du Covid-19 sont désormais en réanimation ou en soins intensifs, avec 422 nouvelles admissions par rapport à la veille. Les autorités craignent la saturation dans les prochaines semaines. Le nombre de lits de réanimation, relevé de 5.100 à 5.800 après la première vague épidémique, était monté à 6.400 en début de semaine et devrait bientôt dépasser 7.000, selon le ministre de la Santé Olivier Véran. Les grandes villes, notamment la capitale, n'avaient pas retrouvé vendredi l'allure de ville-fantômes du printemps et certains s'inquiètent d'un confinement moins bien suivi. "J'ai l'impression quand même que globalement la population française a compris la gravité de la situation dans laquelle nous étions et la gravité de la situation qui peut advenir", a estimé samedi sur BFMTV Stéphane Gaudry, professeur de médecine intensive à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Malgré tout, "il est illusoire de penser qu'un confinement de quatre semaines nous permettra de passer Noël comme si de rien n'était", a mis en garde dans le journal Le Figaro Vittoria Colizza, directrice de recherche à l'Inserm. "La durée du confinement va dépendre de son efficacité, mais il faudra dans tous les cas opter pour un déconfinement prudent: fermeture de certains commerces, mise en place éventuelle d'un couvre-feu, etc.". Comme lors du premier confinement, les Français qui veulent prendre l'air ou aller au marché ce samedi doivent se munir d'une attestation temporaire, sous peine d'une amende de 135 euros. Il y a en revanche trois changements majeurs par rapport au printemps: écoles, collèges et lycées rouvriront lundi après les vacances de la Toussaint, on pourra rendre visite aux résidents des Ehpad et le travail sur site pourra continuer, même si le recours au télétravail devient la règle. Les autorités feront le point tous les 15 jours sur l'évolution de l'épidémie qui a fait plus de 36.500 morts, pour voir si les mesures doivent être renforcées ou allégées. D'ores et déjà, le gouvernement, qui doit faire face aussi au choc de l'attentat islamiste de jeudi à Nice, prévoit que ce nouveau confinement pèsera lourd sur l'économie française: le produit intérieur brut (PIB) devrait se contracter de 11%, a indiqué M. Le Maire. Amélie BOTTOLLIER-DEPOIS



