La grande Une Premier trimestre 2018: +18000 touristes par rapport à 2017 "Le premier trimestre de l’année 2018 s’inscrit dans l’exceptionnelle dynamique enregistrée durant l’année 2017 en termes d’activité touristique à La Réunion", s'en félicite l'Ile de La Réunion Tourisme.

Le premier trimestre de l’année 2018 a donc été particulièrement riche et intense pour les professionnels du tourisme de l’île puisque près de 130 000 visiteurs ont été accueillis, soit une augmentation de plus de 18 000 touristes comparativement à la même période l’année précédente. C’est presque 17% de plus si l’on regarde les trois premiers mois de 2017, qui avaient pourtant déjà connu une affluence record !



La France métropolitaine reste le bassin émetteur de touristes le plus important



La France métropolitaine reste le marché principal pour la destination Réunion puisque 8 visiteurs sur 10 viennent de l’hexagone. Dans le même temps, les voyageurs en provenance de l’océan Indien (et notamment de l’île Maurice) représentent 12% du total de visiteurs enregistrés sur ce premier trimestre. À noter que les touristes de loisirs sont toujours les plus nombreux à venir séjourner à La Réunion : ils comptent pour 93% de la fréquentation totale.



L’hôtellerie a aussi réaffirmé sa position de leader en termes d’hébergement marchand puisque plus de 20% des touristes ont choisi de séjourner dans l’un des hôtels, classés ou non, de l’île.







Nicolas Payet





