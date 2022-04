Premier tour de la présidentielle : L’heure du vote

Le premier tour de la présidentielle se joue ce dimanche 10 avril. Avec ses quelque 675.319 inscrits sur les listes électorales de l’île, La Réunion est le 25e département avec le plus grand nombre d'électeurs, soit un 1,4% des électeurs français.



Dès 8h00, les 930 bureaux de vote répartis sur l’ensemble de l’île se tiennent prêts à accueillir les votants, et ce jusqu’à 19h00.



Pour voter, les électeurs devront présenter une pièce d’identité, être inscrits sur les listes électorales et jouir de leurs droits civils et politiques.



Bureau de vote, numéro d’électeur, validation de procuration, chaque citoyen peut consulter les informations relatives à sa situation électorale en ligne.



Les Réunionnais doivent choisir parmi les 12 candidats et candidates qui briguent la fonction suprême cette année : Emmanuel Macron (LREM), Nicolas Dupont-Aignan (DLF), Marine Le Pen (RN), Nathalie Arthaud (LO), Philippe Poutou (NPA), Jean Lassalle (RES), Jean-Luc Mélenchon (LFI), Éric Zemmour (REC), Fabien Roussel (PCF), Anne Hidalgo (PS), Yannick Jadot (EELV) et Valérie Pécresse (LR).



Pour être élu dès le premier tour, un candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés. À défaut, les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour accéderont au second tour qui aura lieu le 24 avril.