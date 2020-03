Premier test concluant pour Isautier qui va embouteiller 30 000 litres de solution hydroalcoolique

Hier matin le groupe Isautier a mené un premier test de fabrication de solution hydroalcoolique concluant. Dès la semaine prochaine 30.000 litres supplémentaires seront fabriqués dans l’usine de Saint-Pierre.



Mardi 24 mars, 2000 litres de solution hydroalcoolique ont pu être produits grâce à de petites quantités de péroxyde d'hydrogène et de glycérol sourcés localement. La solution fabriquée doit respecter des normes strictes et reposer 3 jours avant de pouvoir être livrée au CHU de Saint-Pierre ainsi qu’au département.



Cet essai concluant ouvre la porte à la production massive de solution hydroalcoolique pour la Réunion. Une commande de glycérol complémentaire arrive par avion ce mercredi 25 mars. Il permettra la fabrication de 30.000 litres supplémentaires de solution hydroalcoolique dès lundi prochain dans l’usine de Rhums & Punchs Isautier. Une production qui devrait prendre 3 à 4 jours.

L’usine, actuellement à l’arrêt, va ré-ouvrir partiellement dès lundi pour démarrer la production des 30.000 litres de solution hydroalcoolique qui seront embouteillés dans les bouteilles d’un litre en verre. Ils permettront de recharger les distributeurs de solution qui sont vides pour la plupart. La fabrication des étiquettes, locale également, a, quant à elle, déjà commencé.



C’est une bonne partie du stock d’alcool de la Distillerie Isautier qui servira à cette production à destination des centres hospitaliers, de l’état et des collectivités territoriales. Les grossistes seront également approvisionnés afin de pouvoir fournir les pharmacies de l’île.

Les grossistes et collectivités qui souhaiteraient passer commande peuvent prendre contact par mail avec le Groupe Isautier à l’adresse suivante solution.hydro@groupe-isautier.com.



Cette adresse est réservée aux collectivités et aux grossistes qui fourniront les pharmacies qui, à leur tour, pourront fournir les réunionnais.



Jérôme Isautier : "C’est toute la profession qui est unie autour de ce projet. La Distillerie Rivière du Mât fournit de l’alcool aux pharmaciens qui voudraient faire eux même leur solution. Notre confrère Mascarin va également être rapidement en mesure de contribuer à la production de solution hydroalcoolique. Le GIE Rhum Réunion quand-à lui s’est proposé pour réaliser l’embouteillage en cas de besoin en appui de Rhums et Punchs Isautier. C’est toute une chaîne de bonne volonté qui s’est manifestée pour contribuer à fabriquer la solution hydroalcoolique localement. A noter que tous les intervenants ont accepté de travailler au prix de revient pour témoigner de la solidarité de la profession. Le Groupe Isautier et l’ensemble de la profession des Distillateurs et Liquoristes de la Réunion s’engage aux côtés des soignants et aux côtés de tous les réunionnais".