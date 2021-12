A la Une . Premier soutien d'un élu réunionnais à Eric Zemmour

Daniel Gonthier n'est certes plus un élu de premier plan. Suite à sa défaite aux législatives face à Jean-Hugues Ratenon et incapable de conserver sa marie face à Jeannick Atchapa, il n'est plus aujourd'hui que simple conseiller municipal d'opposition.

Il n'en demeure pas moins vrai qu'il est à ce jour le seul élu à avoir pris position en faveur d'Eric Zemmour. Tout au moins officiellement... Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 5 Décembre 2021 à 23:55

Daniel Gonthier a officiellement affiché ce soir sur sa page Facebook son soutien à la candidature d'Eric Zemmour à la présidentielle.



Il ne s'agit certes pas là d'une recrue de premier plan pour le candidat d'extrême droite, mais elle est symbolique dans la mesure où le conseiller municipal de Bras Panon est le premier à le faire officiellement.



Même si on sait que d'autres élus font discrètement campagne pour lui, "en misouk"...



Pour rappel, si Daniel Gonthier n'est plus aujourd'hui que simple conseiller municipal, il a quand même été dans un passé récent maire de Bras Panon, vice-président du Département, et il n'avait raté son élection comme député que d'un souffle...



Interpellé dans les commentaires par un internaute qui lui faisait parti de son étonnement, l'ancien maire a répondu par un "Impossible n'est pas Panonnais", en écho au slogan de campagne d'Eric Zemmour "Impossible n'est pas Français"...



