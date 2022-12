Premier recul de l’inflation en 17 mois dans la zone euro

Selon ses derniers chiffres axés sur l’inflation, Eurostat estime que le taux d’inflation a reculé au mois de novembre de 10% (taux record de 10,6% atteint en octobre). Ce recul est le premier depuis juin 2021, soit 17 mois.



Dans le détail, en juin 2021 justement, l’inflation se situait en-dessous de 2%, pour commencer ensuite à augmenter avec régularité, et dépasser pour la première fois 5% en janvier dernier.



Par la suite, avec la guerre entre la Russie et l’Ukraine, les prix ont pris l’ascenseur, portant le taux de 5,9% à 7,4% entre février et mars. Le taux avait flirté avec les 10%, avant de les dépasser, entre septembre et novembre.



Le reflux des prix de l’énergie est la raison la plus importante. En un an (de novembre à novembre), ils ont augmenté de 34,9% contre 41,5%, cette fois en prenant en compte le mois d’octobre. Dans le même temps, les prix des produits relatifs à l’alimentation, à l’alcool et au tabac ont augmenté de 13,6% entre les mois de novembre 2021 et 2022. Durant le mois précédant, l’augmentation des prix de l’alimentation s’est accélérée par rapport à octobre alors que les prix de l’énergie ont ralenti leur augmentation (18,5% contre 19,1%).



Dans l'Hexagone, en novembre, le taux d'inflation est estimé à 6,2%.