Rubrique sponsorisée Premier nettoyage réussi pour les filets anti-pollution

Suite à la pose des filets anti-pollution qui a eu lieu le 26 avril 2022, l’AAPPMARN (Association agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique des Rivières du Nord) a procédé à leur nettoyage sur les quatre réseaux d’eaux pluviales choisis pour cette expérimentation. Par CINOR - Publié le Mercredi 5 Octobre 2022 à 15:37





Il s’agissait pour l’association de récolter, trier, et peser par catégorie l’ensemble des déchets contenus dans les filets, pour les acheminer ensuite vers les centres de traitements appropriés.

Pour cette première récolte, ce ne sont pas moins de 173 kgs de déchets récoltés qui n’iront pas dans nos rivières, ravines et océan.

Les différents types de déchets qui ont pu être récoltés sont principalement : Des bouteilles en plastique.

Des bouteilles en verre.

Des cannettes en aluminium.

Des emballages papiers.

Des masques anti-covid.

Des mégots de cigarettes.

Des préservatifs. Cette expérimentation reste unique à La Réunion et s’inscrit dans la stratégie de Développement Durable de La CINOR, décrite dans son

Le président Maurice GIRONCEL souligne l’importance que chacun d’entre nous avons, à notre niveau, d’être acteur et de participer à la préservation de notre environnement. Il s’agissait pour l’association depar catégorie l’ensemble des déchets contenus dans les filets, pour les acheminer ensuite vers les centres de traitements appropriés.Pour cette première récolte,qui n’iront pas dans nos rivières, ravines et océan.Les différents types de déchets qui ont pu être récoltés sont principalement :et s’inscrit dans la stratégie de Développement Durable de La CINOR, décrite dans son plan de mandature CINOR 2030 Le président Maurice GIRONCEL souligne l’importance que chacun d’entre nous avons, à notre niveau, d’être acteur et de participer à la préservation de notre environnement.