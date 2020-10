Premier micromarché artisanal éphémère à Saint-Gilles-les-Bains

Une manifestation qui a pour objectif d’aider les artisans grandement touchés par la crise sanitaire. Plus qu’une simple manifestation, ces micromarchés vont impulser une nouvelle dynamique, redonner l’envie à de nombreuses entreprises de se relancer et d’éviter ainsi la faillite. Accompagnés de Pierre FERRARE- association des commerçants de Saint-Gilles, les élus de la ville, Irchad OMARJEE, en charge du Commerce et de l’Artisanat et Zakaria CADJEE, délégué à la politique urbaine et sociale du bassin de vie du centre-ville et délégué au développement économique de la Ville, félicitent cette initiative car, même si ce n’est qu’« un début certes, un peu timide, il prendra son essor. Il est important d’être solidaire surtout dans ce contexte de crise sanitaire, d’être au coté de nos artisans, commerçants, professionnels du monde économique afin de les accompagner, les encourager et de leur donner ce souffle vital synonyme d’une reprise saine de leur activité », précise Irchad OMARJEE en visitant les stands des artisans.



Ce marché se tiendra tous les jours de 9h à 18h sauf les samedis 17 et 24 octobre 2020 où il se déroulera jusqu’à 22h. Vous pourrez ainsi retrouver de la joaillerie, des accessoires, des vêtements … confectionnés avec minutie, à partir de matières premières inimaginables. À vous de les découvrir…