Premier marché "Lo gou nout péi" ce dimanche à la chambre d'agriculture de St-Denis

Dans le cadre du développement des filières prioritaires mais aussi des objectifs de souveraineté alimentaire inscrits au coeur de l'agriculture réunionnaise depuis quelques années, la Chambre d'agriculture de La Réunion lance ce dimanche 20 novembre son premier marché "Lo gout nout péï" qui se déroulera de 7h à 13h dans les jardins de la Chambre au coeur du quartier de la Source. Avec plus de 25 producteurs venus des quatre coins de l'île, des produits frais et/ou transformés issus de l'agriculture réunionnaise seront mis en vente directe à des prix très abordables expliqués par la vente directe sans intermédiaire.



Parmi les produits sélectionnés, identifiés comme prioritaires et soutenu dans le cadre du Fonds Européen Agricole pour le développement rural (Feader,) les consommateurs auront à leur disposition de l'ail et de l'oignon péi en provenance du Sud de l'île, du curcuma local, du piment mais aussi des ravages, de la lentille et du vin de Cilaos, du miel et des produits transformés sans oublier les bredes, salades et autres légumes de saison tels que la courgette, les choux, pistaches et pommes de terre péi sans oublier les fraises, ananas et pêches des hauts. Quelques mangues seront aussi proposées aux consommateurs qui auront à leur disposition tous les bons produits de saison issus des exploitations locales.

Nous invitons donc les consommateurs ce dimanche 20 novembre, de 7h à 13h, au :

MARCHE LE GOUT NOUT PEI

Jardins de la Chambre d'agriculture de Saint-Denis

24 rue de la Source - 97400 SAINT-Denis