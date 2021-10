A la Une . Premier envol des cabines du téléphérique de St-Denis

Par Samuel Irlepenne - Publié le Mardi 5 Octobre 2021 à 18:17

Un train de trois cabines a été lancé sur les câbles du téléphérique de Saint-Denis depuis la station Bancoul. Les entreprises chargées de mettre en place tous les réglages station par station avaient déployé leur personnel pour contrôler l'ensemble du trajet. Tout s'est bien passé.



Tous les appareils seront livrés le 1er décembre. Les clés seront remises à l'exploitant pour une mise en fonctionnement à blanc avec l'équipe d'exploitation (agents en station, conducteur de ligne). Le téléphérique sera mis à disposition des Réunionnais aux alentours du 20 décembre.



Maurice Gironcel, président de la CINOR, explique qu'il s'agit là du premier projet urbain de ce type en France. Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, détaille les intentions des élus : "Nous voulions sortir les Hauts de Saint-Denis de leur isolement."





