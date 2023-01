La grande Une Premier drame de l'année sur la route, deux morts

L'année commence mal en matière de sécurité routière. Deux morts sont déjà à déplorer. Par RL - Publié le Dimanche 1 Janvier 2023 à 06:24





Quelques minutes plus tard, sur la route entre Saint-Pierre et le Tampon, Un drame de la route s'est joué très tôt ce dimanche matin 1er janvier à Sainte-Rose. Pour une raison qui reste à déterminer, un véhicule a fait une sortie de route aux alentours de 5 heures dans le secteur de Piton Sainte-Rose.Cinq personnes avaient pris place dans la voiture. Malheureusement, le bilan est très lourd. Deux personnes ont été déclarées décédées par les secouristes.Quelques minutes plus tard, sur la route entre Saint-Pierre et le Tampon, un autre accident faisait une victime