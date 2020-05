Société Premier coup antipub post-confinement pour Action Extinction Rebellion 974 La fin du confinement a sonné le retour à la mobilisation pour Action Extinction Rebellion. Le mouvement citoyen a mené sa première action post-confinement à La Réunion, dans le cadre d'une action organisée au niveau national dans plusieurs dizaines de villes. Une action pour protester contre la publicité dans l'espace public et revendiquer "le libre choix de l'organisation de nos villes". Par A.D - Publié le Vendredi 15 Mai 2020 à 14:48 | Lu 286 fois

"Nous ne voulons pas de retour en arrière. La crise sanitaire a révélé la fragilité et l'absurdité de notre système. Il est vital de parvenir à un changement majeur pour une organisation de la société réellement démocratique, respectueuse du vivant, résiliente et solidaire", martèle XR 974.



Cette action qui s’est déroulée sur les villes de Saint Pierre, Saint Leu, Saint André, Saint Paul, Les Avirons et Étang Salé a permis à 50 citoyens déterminés de cibler plus de 200 panneaux publicitaires.



Action Extinction Rebellion exige "l’enlèvement de l’ensemble des panneaux d’affichage à usage publicitaire sur le domaine public, l’interdiction de l’éclairage nocturne des panneaux d’information publics" ou encore "l’organisation d’une concertation publique régionale et/ou communale devant permettre aux réunionnais.es de se prononcer par référendum local sur la présence des affichages publicitaires sur les propriétés privées qui sont imposés aux réunionnais.es".