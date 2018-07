Premier conseil de la mer à Saint-Gilles-les-Bains

Le Conseil de la Mer s’est déroulé le mardi 03 juin à la Mairie de Proximité de Saint-Gilles-les-Bains. 2 classes de CM2 (écoles élémentaires de la Saline et Paule Legros de la Ville du Port) ont restitué leurs travaux et porté la réflexion sur l’état de leur connaissance et la protection d’une aire marine éducative.



Outre la présence des élus délégués aux affaires scolaires de la Ville de Saint-Paul et du Port, la Réserve Naturelle Marine de la Réunion et l’IEN 1 étaient également représentées.



Cette première action du genre devrait être reconduite à la prochaine rentrée scolaire.