Premier concours régional d’éloquence de l’océan Indien : 6 jeunes Mahorais dans l'aventure

Le Département de Mayotte, à travers sa Délégation à La Réunion, est partenaire et co-organisateur de cette première édition qui réunit 25 élèves de première issus de Mayotte, Maurice, Madagascar, des Comores et La Réunion.



À l’issue des auditions menées par le biais des établissements scolaires à Mayotte, 6 jeunes Mahorais ont été retenus et intègrent l’aventure grâce au soutien et à la collaboration des rectorats de Mayotte et La Réunion.



L’ensemble des candidats se sont retrouvés ce mercredi 16 mars 2022 à La Réunion pour participer à un stage de préparation et de coaching. En immersion complète au Lycée Jean Hinglo (Le Port), les lycéens sont encadrés par des professionnels de la scène et de la joute oratoire.



La Délégation de Mayotte à La Réunion et le rectorat de Mayotte participeront à la demi-finale qui aura lieu à huis-clos devant un jury samedi 19 mars ; à l’issue de cette épreuve, 12 candidats seront sélectionnés pour la finale. Celle-ci aura lieu mercredi 23 mars lors d’une grande soirée de l’éloquence organisée au Teat Plein Air de Saint-Gilles. Au cours de cette soirée, les deux meilleurs orateurs seront élus et récompensés.



Remplissant ses missions de valorisation et de promotion de Mayotte et de ses talents, la Délégation de Mayotte à La Réunion s’est pleinement investie dans l’organisation du concours et la coordination entre Mayotte et La Réunion. Présente à l’arrivée des 6 élèves de Mayotte et de leur référente, elle sera impliquée lors des temps forts de cette aventure pour soutenir la jeunesse.