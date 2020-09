A la Une . Premier cluster à St-Paul : Un centre COVID va ouvrir ses portes cette semaine

Un premier cluster, à St-Paul, a été annoncé hier par les autorités. Un centre COVID va ouvrir ses portes cette semaine, indique Huguette Bello. L’édile précise par ailleurs qu’une éducatrice des activités périscolaires de l’école primaire de Villèle a été testée positive. Une quatorzaine a été mise en place pour les cas-contact. L’établissement scolaire reste ouvert mais l’accueil périscolaire suspendu. L'intégralité du communiqué : Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 7 Septembre 2020 à 07:54 | Lu 669 fois

Comme nous le redoutions depuis plusieurs semaines le virus circule activement sur l’île ce qui a déclenché le passage de l’île en zone rouge. Le préfet voit ainsi ses pouvoirs élargis afin d’agir au mieux pour endiguer l’épidémie.



C’est dans ce contexte que nous apprenons l’apparition du premier cluster sur Saint-Paul dans la zone de Cambaie.



Depuis plusieurs semaines, nous travaillons activement à l’ouverture d’un centre COVID sur le territoire. Ce dernier ouvrira ses portes cette semaine. La situation nous montre qu’il est urgent qu’il puisse être rapidement opérationnel.



Nous avons appris, par ailleurs, aujourd'hui qu’une éducatrice des activités périscolaires travaillant sur l’école primaire de Villèle a été testée positive.

En conséquence, l’accueil périscolaire sur cette école est suspendu pendant 2 semaines.

Nous tenons à informer les parents des élèves de l’école primaire de Villèle que celle-ci reste ouverte.

Seuls, les enfants ayant participé à ces activités ont été mis en quatorzaine par l'ARS. Enfin, suite au cas positif détecté au sein du cabinet de la Ville de Saint Paul, nous avons tout de suite souhaité nous inscrire dans une démarche proactive et de prévention, c'est dans ce cadre que nous avons alerté le sous-Préfet et sollicité l'ARS.

Nous avons ainsi demandé à l’Agence Régionale de Santé d’établir les opérations de tracing et, le cas échéant, la mise en isolement pendant la période définie par l’ARS.

Ce dispositif répond à la fois à une volonté de notre part, non seulement de prévention et de transparence, mais également de nous inscrire dans le cadre du protocole tel qu’il est défini par les autorités compétentes.

Nous rappelons à chacun qu’il est primordial de respecter les gestes barrières et le port du masque dans un contexte particulièrement sensible sur tout le territoire Réunionnais.