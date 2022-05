A la Une . Premier cas de variole du singe recensé en France

Après être arrivée dans plusieurs pays, la variole du singe est bien présente en France. Un premier cas a été détecté en région parisienne. Ses symptômes ressemblent à la variole, en étant moins graves. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 20 Mai 2022 à 07:49

Après une trentaine de cas recensés à travers le monde (Espagne, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Canada et États-Unis), c’est à présent la France qui connaît son premier cas de variole du singe. Cette maladie est habituellement cantonnée à certaines régions d’Afrique.



Hier, la direction générale de la Santé indiquait qu’un premier cas "suspect" a été identifié en Ile-de-France. Selon l’OMS, la maladie se caractérise par des symptômes similaires à la variole, tout en étant moins grave.

Les symptômes de la variole du singe



Lorsqu’un individu est contaminé, il souffre d’abord d’une fièvre, de maux de tête, de douleurs musculaires, d’une inflammation des ganglions lymphatiques caractéristique, de maux de dos et d’une grande fatigue.



Arrivent ensuite des boutons sur le visage. Ceux-ci s’étendent ensuite dans les paumes des mains et les plantes de pied. Les muqueuses buccales, les parties génitales et la cornée sont également affectées par l’éruption cutanée.



La fin des symptômes apparaît au bout de 2 à 3 semaines

La transmission



Il s’agit d’une maladie de la famille des zoonoses, qui se transmettent de l’animal à l’humain. La transmission se fait par des rongeurs ou des primates. Cela peut passer par un contact direct avec du sang ou par consommation de viande mal cuite.



La transmission interhumaine passe ensuite essentiellement par les particules des gouttelettes respiratoires lors d'un contact face à face prolongé. La contamination peut également se faire par contact étroit avec des lésions cutanées en raison des liquides biologiques ou des matières provenant des lésions du malade. Des traces laissées dans un lit ou un canapé par exemple.



Néanmoins, sa transmission n’est pas facile et le risque global pour le grand public est faible.



Il n’existe pas de traitement contre la variole du singe. La guérison se fait toute seule. Le risque est plus élevé chez les enfants. Le taux de mortalité peut varier entre 1 et 10%.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur