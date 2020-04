AFP Premier cas de coronavirus au Yémen en guerre

(AFP) Le Yémen, pays meurtri par la guerre, a annoncé vendredi un premier cas de contamination au nouveau coronavirus, dans la province de Hadramout (sud) contrôlée par le gouvernement. Des organisations humanitaires craignent des répercussions potentiellement catastrophiques si l'épidémie se propage dans ce pays pauvre ravagé par cinq ans de guerre entre les rebelles Houthis soutenus par l'Iran et les troupes gouvernementales appuyées par une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, essentiellement des civils, selon des organisations humanitaires, et provoqué la pire crise humanitaire au monde avec 24 millions de Yéménites dépendant de l'aide humanitaire, d'après l'ONU. "Le premier cas confirmé de nouveau coronavirus a été recensé dans la province de Hadramout", a indiqué sur Twitter la commission gouvernementale d'urgence nationale sur la pandémie Covid-19. La personne contaminée reçoit des soins médicaux et son état est stable, a précisé ce comité, dirigé par le gouvernement du président yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi, reconnu par la communauté internationale. Les équipes médicales ont pris toutes les précautions nécessaires pour éviter une éventuelle contamination, a-t-il ajouté. - Le virus "éclipse tout" - Avant l'annonce de ce premier cas, la coalition menée par les Saoudiens a décrété un cessez-le-feu unilatéral de deux semaines à partir de jeudi au Yémen, Ryad disant espérer que cette trêve permettrait de lutter contre la maladie Covid-19. Les Etats-Unis ont salué l'initiative et appelé les rebelles à adhérer à la trêve. Mais les Houthis l'ont rejetée, l'un de leurs responsables assurant y voir une "manoeuvre politique et médiatique" et accusant la coalition de mener "des dizaines de frappes aériennes" quelques heures après l'entrée en vigueur de la trêve. L'annonce de cette trêve a fait suite à une escalade des combats au Yémen, malgré l'appel de l'ONU à une cessation immédiate des combats pour protéger de la pandémie les civils du pays le plus pauvre du monde arabe. L'envoyé spécial de l'ONU, Martin Griffiths, a lui-même appelé récemment les belligérants à "cesser immédiatement toutes les hostilités" face à l'"urgence absolue" du nouveau coronavirus. Le 23 mars, le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a appelé "à un cessez-le-feu immédiat, partout dans le monde" afin de préserver, face à la "furie" du Covid-19, les civils les plus vulnérables dans les pays en conflit. Pour les Emirats arabes unis, principaux alliés de Ryad au sein de la coalition, "la crise Covid-19 éclipse tout: la communauté internationale doit intensifier ses efforts et travailler pour protéger le peuple yéménite". - "Pire moment" - Les voisins du Yémen comptent plusieurs milliers de cas de contamination au nouveau coronavirus. L'Arabie saoudite a enregistré officiellement plus de 3.200 cas et 44 décès. Outre le nouveau coronavirus, le Yémen est menacé par la famine, frappé par des épidémies de dengue et choléra et souffre d'un système de santé en déliquescence. Le pays vit presque entièrement isolé, sous le blocus aérien imposé par la coalition menée par Ryad, ce qui fragilise sa situation alimentaire. Avant l'annonce du premier cas de contamination au Yémen, la coordinatrice humanitaire de l'ONU au Yémen, Lise Grande, a indiqué que l'aide mensuelle fournie par le Programme alimentaire mondial (PAM) à plus de 12 millions de personnes vivant dans des zones à 80% sous contrôle des Houthis, pourrait désormais être octroyée plus rarement. Des donneurs ont de fait décidé de suspendre leurs contributions, estimant que l'aide était bloquée par les Houthis, a-t-elle expliqué à la BBC. Et "cela n'aurait pas pu arriver à un pire moment, étant donnée la menace du Covid-19", a-t-elle regretté. Pour Sultana Begum, représentante du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) au Yémen, également citée par la BBC, "il y a des soucis avec les Houthis mais le monde doit adapter sa réponse pour affronter le virus".



