Première pierre du bâtiment bioclimatique à énergie positive de l’antenne sud du SIDELEC

Ce mardi 10 septembre 2019, la première pierre du bâtiment bioclimatique à énergie positive de l’antenne sud du SIDELEC Réunion était posée par le président Maurice Gironcel, en présence du représentant du maire de Saint-Pierre Stéfano Dijoux, du Président Directeur Général de la SPL Horizon Réunion et représentant de la Région Réunion, du Directeur Régional d’EDF Olivier Duhagon et des entreprises qui vont réaliser le projet.



La commune de Saint-Pierre n’a pas été choisie au hasard. Pas moins de 21 millions d’euros ont été investis par le Sidélec dans le sud dont environ 7 millions sur Saint-Pierre depuis 2014 où nous sommes aux responsabilités.



Ce bâtiment produira plus d’énergies qu’il n’en consommera. La consommation électrique prévisionnelle du bâtiment est évaluée à 33 147 kWh/an pour une production photovoltaïque envisagée de 55 704 kwh/an.



Il s’agit pour le SIDELEC de poursuivre son action en faveur de l’environnement en équipant ses nouveaux locaux de deux générateurs photovoltaïques performants. L’un sera d’une puissance de 18kwC destiné à l’alimentation des véhicules électriques et à l’autoconsommation du bâtiment et l’autre de 16 kwC en revente total à EDF SEI.



Ces deux champs solaires couvriront plus de 200 m2 de toiture avec des panneaux photovoltaïques à haut rendement et de dernière génération.



Seront également installées sur les toitures, des panneaux photovoltaïques, à la fois pour satisfaire les besoins du bâtiment en énergie (bureautique, éclairage...) et surtout, alimenter les véhicules électriques, mais aussi revendre de l'électricité.



Entre la production en autoconsommation et la revente, le bâtiment produira deux fois plus d’énergie qu’il n’en consommera.



Concernant la structure même du bâtiment, l'architecture et les matériaux prévus ont été spécialement étudiés et modélisés afin de créer une ventilation naturelle des locaux (parois et fenêtres avec un grand taux de renouvellement d'air, implantation face aux brises de pente et perpendiculairement aux alizées, façades principales orientées nord-ouest et sud est...) et une protection solaire performante des façades et des toitures (larges débords des toitures, pare soleil en aile d'avion au droit des portes et fenêtres, bonne inertie du bâtiment, végétalisation des abords du bâtiment...).



Ce projet a été initié en début 2018 avec le groupement d’architecture Alan Chan Fat, et le bureau d’étude environnementale INTERRA, pour construire un bâtiment à la fois bioclimatique et à énergies positives. Il consommera le moins d’énergies possibles et n’aura pas besoin de climatisation puisqu’il sera ombragé et ventilé naturellement.