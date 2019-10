Préfecture de Police de Paris: L'auteur de l'attaque au couteau était Martiniquais

L'auteur de l'attaque au couteau qui s'est déroulée à la préfecture de police de Paris ce jeudi 3 octobre était natif de Martinique.



Pour une raison encore inconnue, il a attaqué au couteau ses collègues présents entre 12H30 et 13H au sein de la préfecture de police. L'agresseur au couteau était atteint de surdité et travaillait au service informatique de la Direction du renseignement de cette même préfecture.



Originaire de Fort-de-France, Mickaël H. était marié depuis 2014 et converti récemment à l'Islam, depuis 18 mois, mais il n'y aurait aucun signe de radicalisation dans son parcours. Il était âgé de 45 ans.



Rappelons le lourd bilan de cette attaque qui a fait quatre morts (trois hommes et une femme), dont trois policiers du service des renseignements et du service de proximité. L'agresseur sera quant à lui abattu par un jeune fonctionnaire de police dans la cour de la préfecture.



Sur place, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a affirmé que "l'adjoint administratif - employé de catégorie C - en poste depuis 2003, qui s'est engagé dans un parcours meurtrier, n'a jamais présenté de difficulté comportementale et n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte".



Les raisons de son geste restent encore floues. Si l'existence d'un différend professionnel a très vite été évoqué, les vérifications sont en cours, notamment via la perquisition de son domicile qui a été ordonnée par le parquet de Paris. Sa femme a été placée en garde à vue.