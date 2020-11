Société Prediabrun, une initiative de recherche inédite dans la lutte contre le diabète à La Réunion

Le CHU de La Réunion et ses partenaires* ont lancé en juillet 2019 l’étude PREDIABRUN pour mieux identifier le profil des sujets prédiabétiques à La Réunion, cibler plus efficacement le dépistage et améliorer la prise en charge précoce afin de faire reculer le diabète à La Réunion. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 14 Novembre 2020 à 15:20 | Lu 141 fois

La prévalence du diabète de type 2 ne cesse d’augmenter en France. La Réunion est la région Française la plus touchée par ce diabète avec deux fois plus de personnes concernées. Les diabétiques réunionnais sont plus jeunes, plus fréquemment des femmes et font des complications plus fréquentes.



Prediabrun, a l’ambition de mettre un frein à l’augmentation du nombre des diabétiques à la Réunion, en concentrant son action sur la phase qui précède le diabète.



Une étude centrée sur les prédiabètiques à la Réunion



Prediabrun s’intéresse aux sujets atteints de Prediabète (ou sujets prédiabétiques) à La Réunion. Le prédiabète est le stade qui précède le diabète. Les sujets prédiabétiques sont les plus à risque d’évoluer vers le diabète mais cette transition n’est pas automatique. Ce projet a pour but d’améliorer les connaissances sur le prédiabète afin de ralentir voire stopper le passage au diabète chez ces sujets à risque.



Ainsi, cette étude collaborative vise à décrire les caractéristiques des Réunionnaises et Réunionnais prédiabétiques inclus dans l’étude puis à suivre l’évolution de leur glycémie dans le temps pour identifier l’ensemble des facteurs sociodémographiques, biologiques, médicaux et d’habitudes de vie qui ont un rôle dans l’évolution vers un diabète ou vers un retour à la normale, afin de proposer la prise en charge la plus adaptée pour faire reculer le passage du prédiabète vers le diabète.



Une étude avec un suivi médical régulier par le médecin traitant



Prediabrun implique une participation active des médecins traitants car ce sont eux qui orientent les patients vers l’étude et continuent à les suivre, annuellement, comme préconisé par les recommandations officielles.



L’étude en population a débuté en juillet 2019 et prévoit de recruter 200 médecins généralistes volontaires en charge du recrutement de sujets prédiabétiques dans leur patientèle, avec pour visée d’inclure 2000 prédiabétiques et d’évaluer leur devenir sur les 5 années suivantes.



Sont concernés par l’étude les patients de 25 à 70 ans présentant un prédiabète, sans antécédent de diabète, sauf diabète gestationnel.



Des retombées majeures attendues



Le recueil anonymisé des données de santé et d’habitudes de vie des prédiabétiques permettra d’une part d’améliorer les connaissances scientifiques sur le prédiabète et d’autre part de mettre en lumière les facteurs de risque de survenue du diabète chez ces sujets.



L’identification de tels facteurs de risque contribuera à l’amélioration de la prise en charge des sujets prédiabétiques et l’optimisation des campagnes de prévention au niveau local.



*PREDIABRUN est portée par les équipes du CHU de la Réunion en partenariat avec l’INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale), le département universitaire de médecine générale, l’URML-OI (Union régionale des médecins libéraux - Océan Indien), le CGEOI (Collège des Généralistes Enseignants de l'Océan Indien), l’Université de La Réunion, l’Assurance Maladie, l’ARS et soutenue par la Région Réunion et le fond européen.





