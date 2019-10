Precision Topo : Une superbe soirée pour un nouvel écrin

Depuis 27 ans, comme il a pu le rappeler dans son discours, Fabien Lamagat et ses collaborateurs équipent des chantiers à la Réunion, à Maurice, à Madagascar, aux Comores, aux Seychelles et à Mayotte en faisant localement des formations sur les différents produits.



Leur nouvel espace, un local de 250 m2 entièrement aménagé de matériel topographique et d’un show room, permet de présenter les différents produits constructions, geomatic, capture de la réalité 3D (scanner), un SAV aux normes ISO, une salle de formation et de séminaire avec un espace Lounge.



Les clients ont apprécié de retrouver toute l’équipe de Précision Topo dans cette ambiance festive.