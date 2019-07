Société Précaution administrative en cas de nouveaux travaux sur la décharge de la Jamaïque

La préfecture met en demeure la Ville de Saint-Denis concernant le site de l’ancienne décharge de la Jamaïque.



À ce jour, le site est toujours considéré comme une "zone naturelle", administrativement parlant. C’est en prévision de la réalisation des futurs plans d’urbanisme que les services de la DEAL attendent de la ville qu’elle lui transmette "un dossier de demande d’instauration de servitudes d’utilité publique". Cette mise en demeure fait suite à une inspection des agents de l’État intervenue le 7 juin dernier.



Ce document doit permettre de "fixer, dans les documents d'urbanisme à venir, les servitudes ou restrictions nécessaires pour éviter tout changement d'usage du site. La précaution étant, au final, de mettre en œuvre des études et des mesures nécessaires pour rendre compatible l’usage du site à la présence de déchets dans les sols. Le document d'urbanisme en vigueur considère actuellement le secteur concerné comme une zone naturelle", nous confirme la DEAL.



En effet, selon l’arrêté préfectoral du 13 août 2012 qui fait autorité sur la gestion de l’ancienne décharge de la Jamaïque, l’exploitant, à savoir la mairie de Saint-Denis, "veille à ce que le site ne soit pas affecté à un nouvel usage incompatible avec la pollution résiduelle présente".



Par ailleurs, les inspecteurs n’ont constaté "aucune activité particulière lors de sa visite de juin dernier. Le site est clos et l'accès fermé. Toutefois, l'accès par la plage est encore possible", relève la DEAL.



La mairie a deux mois, à compter du 23 juillet 2019, date de publication de la mise en demeure, pour transmettre le document demandé à l’inspection des installations classées, sous peine de s’exposer à des sanctions administratives prévues dans le Code de l’environnement. LG Lu 243 fois





