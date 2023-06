Communiqué Précarité alimentaire : "L’urgence c’est maintenant"

David Belda, conseiller départemental adjoint délégué aux affaires sociales et président délégué du CCAS de la ville de Saint Denis, s'exprime au sujet de la précarité alimentaire. Par N.P - Publié le Mardi 6 Juin 2023 à 14:52

Nous le voyons chaque jour un peu plus : les prix augmentent. La situation était déjà compliquée pour de nombreuses familles dionysiennes. C’est devenu impossible. 42% des personnes les plus précaires ont supprimé un repas par jour ! Nous devons collectivement, à court terme, faire face à cette précarité alimentaire. De nombreuses familles ne peuvent plus se nourrir correctement parce que faire leurs courses est devenu un mal-être. De plus, ces contraintes ont des conséquences sur la santé et notre département atteint des records de maladies liées aux déséquilibres alimentaires.



En 2023, ne pas manger correctement dans une région comme la nôtre, c’est insupportable !



C’est pourquoi, cette semaine, la ville de Saint-Denis et son CCAS, ainsi que le tissu associatif qui œuvrent contre la grande pauvreté, se sont rencontrés et nous avons pu impulser, ensemble, une nouvelle méthode pour réduire la précarité alimentaire. Réunir tous les acteurs publics ainsi que les associations autour d’une même table est une première étape pour structurer et créer une synergie efficace et pertinente.



Ensemble, nous allons travailler afin de faciliter la prise en charge des familles se trouvant dans une situation d’urgence. Le constat est alarmant. Nous accueillons des séniors, des jeunes, des familles monoparentales, des travailleurs pauvres, des enfants qui connaissent des situations complexes et indignes. Nous devons être en phase sur les aides apportées et mieux orienter dans l’accès aux droits pour aller vers un accompagnement qui soit en adéquation avec les difficultés réelles qu’ils rencontrent.



Il nous faut un plan « ORSEC SOCIAL » pour lutter contre les pauvretés qui sévissent sur notre île.



Depuis 3 ans, nous sommes à l’écoute pour la Ville Saint-Denis et à travers son Centre Communal d’Action Sociale pour réduire ces pauvretés. Nous avons recruté 10 Médiateurs Adultes-Relais, 40 services civiques seniors, nous avons 20 instructeurs sociaux sur les territoires qui sont la porte d’entrée du CCAS. Ce sont toutes ces réalités que nous devons prendre en compte pour innover et y répondre quotidiennement. Il s’agit du quotidien de l’ensemble de nos CCAS et CIAS de notre département et il est capital que les Institutions soutiennent davantage ces établissements publics.



Notre démarche appelle tous les acteurs sociaux et des solidarités à venir construire ensemble des solutions concrètes et pragmatiques afin de permettre à nos concitoyens qui sont dans l’urgence de vivre dignement.



Répondons ensemble à cette urgence maintenant !



David Belda,

Conseiller Départemental Adjoint délégué aux affaires sociales,

Président Délégué du CCAS de la ville de Saint Denis