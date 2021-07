Préavis de grève à La Créole, le président s'exprime

Suite au préavis de grève déposé pour ce lundi 26 juillet, le Président de la Créole Sébastien GUYON s’est longuement entretenu ce vendredi avec la Délégation syndicale, en présence du Directeur de la Créole, Patrick PELLEGRINI et du Directeur général des services du TCO, Jean-François APAYA.



Le Président de La Créole se félicite de ces échanges constructifs qui se sont déroulés dans un cadre apaisé.



Sur les différents points de revendications du préavis, le Président a rappelé le rôle et les responsabilités de chacun, dans la gouvernance, le pilotage et la gestion de la régie La Créole. En particulier, il a insisté sur le fait qu’à aucun moment, les Administrateurs ne se sont immiscés dans la gestion opérationnelle de la régie, qui relève des responsabilités du Directeur.



De même le Président a rappelé l’importance du respect des prérogatives et compétences de chaque instance de la Régie, à savoir le Conseil d’Administration, la Direction, les Instances Représentatives du Personnel notamment le Comité Social Économique,…



Concernant les 4 points du préavis, il appartient donc au Directeur Patrick PELLEGRINI de prendre toutes les mesures indispensables au bon fonctionnement de l’institution, s’agissant notamment des organes représentatifs du personnel, du maintien du dialogue social, et de l’amélioration des conditions de travail, en particulier la prévention des risques psychosociaux.