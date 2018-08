A la Une .. Pré-inscriptions en crèches: Trois communes sont passées au 2.0





"Ce portail permettra aux familles de saisir la demande d’inscription de leur enfant à partir de ce point unique, via le site internet de la Ville et de la suivre dans le temps (...). Il permettra une liste d’attente fiable et sincère des demandes de places", indique la municipalité de Saint-Paul.



"La demande arrive au gestionnaire choisi par la famille, et après, chaque gestionnaire se retourne vers la famille pour compléter et réaliser un dossier d'inscription", indique Arnaud Jeanette, responsable du pôle petite enfance au CCAS de la Possession. "La plateforme est désormais la voie unique pour les pré-inscriptions. Les gens qui ne peuvent pas aller sur internet sont accompagnés pour faire la démarche en ligne"".



S'il permet aux parents de suivre leur dossier en un clic, un a utre avantage est mis en avant : "Cela permet en outre de bénéficier de données (anonymes) qui seront utiles pour de futurs projets de crèches".



D'autres collectivités devraient suivre le mouvement.



Le portail de Saint-Denis :

Le portail de Saint-Paul :

