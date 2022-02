Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Pré-alerte jaune cyclonique déclenchée le 18 février

Le préfet déclenche la pré-alerte jaune cyclonique à La Réunion à partir de ce vendredi 18 février 2022 à 12 heures en raison de la menace représentée par la tempête tropicale modérée baptisée Emnati. Vous pouvez retrouver la liste des 10 centres d’hébergement de la Ville de Saint-Paul en cliquant ici.

Nous publions en intégralité le communiqué de la préfecture de La Réunion.

Pré-alerte jaune cyclonique Emnati : « Je m’informe » à compter du vendredi 18 février à 12h00

La tempête tropicale modérée baptisée « Emnati » évolue à environ 1 265 kilomètres à l’Est-Nord-Est de La Réunion. Elle va poursuivre son intensification progressive dans les prochains jours.

Le système devrait passer au plus près de La Réunion le lundi 21 février dans la matinée à une distance dont l’estimation est à ce jour de 300 km au Nord de l’île (+ ou – 150 km) alors qu’il aura évolué au stade de cyclone tropical ou même de cyclone tropical intense.

Même si le cœur du cyclone devrait épargner l’île, des conditions météorologiques dégradées devraient être observées sur le territoire dès le samedi 19 février dans l’après-midi et de façon plus significative dans la nuit de samedi à dimanche.

Pendant l’épisode cyclonique, les rafales pourront atteindre 120km/h, notamment dans les Hauts.

Des pluies intenses et persistantes sont également attendues jusqu’au mardi 22 février, ainsi qu’une forte houle sur le littoral Sud-Est, Est et Nord avec une intensité particulière le dimanche 20 et le lundi 21 février. Les hauteurs prévisionnelles sont de 4 à 5m en moyenne et pourront atteindre 9 à 10m localement.

Emnati présente donc une menace potentielle pour l’île.

En conséquence, le préfet de La Réunion a décidé de déclencher le niveau « pré-alerte cyclonique » du dispositif spécifique ORSEC* Cyclones le vendredi 18 février à compter de 12h00.

À ce stade, il est recommandé de :

Se tenir informé régulièrement sur l’évolution du phénomène en suivant les prévisions météorologiques à la radio ou à la télévision ou sur les répondeurs de Météo France : le 08.92.68.08.08 pour les prévisions météorologiques et le 08.97.65.01.01 pour le point cyclone ;

Ne pas entreprendre de longues randonnées en montagne ou des sorties en mer ; Vérifier ses réserves : conserves, eau en bouteille, piles, médicaments pour les personnes en cours de traitement médical ;

Ne pas s’approcher du rivage en cas de houle ;

Vérifier les toitures et les fermetures des locaux d’habitation ;

Vérifier l’arrimage des machines, outils et matériaux sur les chantiers ;

S’assurer de connaître le numéro du centre d’hébergement le plus proche de son domicile, au besoin en appelant sa mairie ;

Contacter son établissement de santé habituel pour les personnes qui suivent un traitement médical, en particulier les insuffisants rénaux et les insuffisants respiratoires.

Numéros de téléphones utiles : SAMU 15 ou 112 en cas de difficultés, Pompiers 18, Police et Gendarmerie 17.

*ORSEC : organisation de la réponse de sécurité civile







