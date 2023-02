Pré-alerte jaune cyclonique : Quel temps pour débuter le week-end ?

Le bulletin de Météo France Réunion :



Situation générale



Le préfet de La Réunion a décidé de déclencher le niveau « pré-alerte jaune cyclonique » (Plan ORSEC Cyclones) vendredi à compter de 19h.

Le cyclone tropical intense Freddy évolue actuellement à environ 1700 kilomètres à l’Est-Nord-Est de La Réunion.



Un temps plutôt calme et un alizé faible pour le moment.

Prévisions pour le samedi 18 février Au petit matin la Réunion se partage en deux : à l'Ouest le ciel est dégagé, à l'Est la grisaille et les petites averses tardent à se dissiper. Au cours de la matinée une couverture nuageuse morcelée se développe le long des premières pentes ; les ondées sont anecdotiques et les sommets de plus de 2000 mètres d'altitude profitent d'une atmosphère particulièrement sèche offrant un ciel ensoleillé aux amateurs de randonnée.



Ensuite, à partir de la mi-journée la masse nuageuse s'agrège en une couche uniforme d'où s'échappent d'éparses averses. Mais les sommets qui émergent toujours de la mer de nuages sont semblables à de petits îlots. Les plages de l'Ouest, du Sud et de l'Est connaissent elles aussi les faveurs du soleil. En revanche, poussés par le flux d'alizé les nuages débordent en mer sur le nord-ouest de l'île.



Le vent de Sud-Est est encore modeste, les rafales sont voisines de 40 à 50 km/h de Saint-Pierre à Saint-Gilles et proches de 40 km/h de Sainte-Rose à Saint-Denis.



Les températures maximales dépassent souvent les 30 degrés sur le littoral avec des pointes à 33 dans l'Ouest, autour de 20 degrés au Volcan et au Maïdo sous le soleil, 25 à 27 dans les Cirques.



La mer est généralement peu agitée avec une petite houle d'alizé.