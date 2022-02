Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Pré-alerte cyclonique : Retrouvez la liste des centres d’hébergement Le Préfet de La Réunion a déclenché la pré-alerte jaune cyclonique à La Réunion depuis ce dimanche 30 janvier 2022 en raison du système Batsiraï. La Ville de Saint-Paul vous communique la liste de ses 11 centres d’hébergement dans les différents Bassins de vie.

Vous pouvez contacter le centre le plus près de chez vous aux numéros indiqués ci-dessous. Si jamais, celui-ci ne répond pas en raison d’un trop grand nombre d’appels, vous pouvez également joindre l’Hôtel de Ville au 0262 45 43 45 où l’on pourra aussi vous orienter vers le bon interlocuteur.



Centre d’hébergement 1 : Eugène-DAYOT, 7 rue Pothier Saint-Paul 06 92 88 63 34

CH 2: École maternelle Grande Fontaine, 20 Impasse des Roseaux 06 92 88 49 54

CH 3: École Primaire Ruisseau, 6 Chemin Polpost Bois-Nèfles 06 92 88 49 47

CH 3-1: École primaire Jasmin-ROBERT, 163 Chemin Sans Souci 06 92 88 49 62

CH 4: École primaire Bellemène, 333 Rue Montrouge 02 62 22 74 86

CH 5: École élémentaire Guillaume Centre, 62 Rue Louise et Jouan, Le Guillaume 06 92 88 49 71

CH 6: Centre de Vie – École primaire Adèle-FERRAND, 102 Lotissement Combavas Fleurimont 1 06 92 88 49 36

CH 7: École élémentaire Jean-ALBANY, 37 rue Relais, La Saline 06 92 88 49 31

CH 7-1: École élémentaire Anne-Marie-SOUPAPOULLÉ, 67 Route Hubert-DELISLE Ravine Daniel 06 92 88 49 32

CH 8: École maternelle Carosse, 19 Rue des Vivaneaux, Saint-Gilles-les-Bains 06 92 88 49 63

CH 9: École maternelle Anne-MOUSSE 37 Rue Macabit, La Saline-les-Bains 06 92 88 49 58

Déclenchement du niveau « pré-alerte cyclonique » :

• Tenez-vous informé

• N’entreprenez pas de randonnées en montagne ou des sorties en mer

• Vérifiez vos réserves

• N’approchez pas du rivage en cas de houle

• Vérifiez les toitures







