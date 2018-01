Pré-alerte cyclonique : Les équipes d’EDF sont mobilisées

Suite au passage en pré-alerte cyclonique, EDF fait le point sur les moyens mobilisés. Voici son communiqué :



Dans la perspective du passage de la tempête BERGUITTA, EDF à la Réunion a mobilisé d’importants moyens logistiques et humains pour assurer la fourniture d’électricité à tous ses clients et faire face aux possibles conséquences sur le réseau électrique.



Testée chaque année et opérationnelle systématiquement en début de saison cyclonique, l’organisation de crise d’EDF à la Réunion prévoit :



- un lien direct avec la cellule de crise de la Préfecture et les Mairies pour les informer systématiquement et directement en cas de perturbation de l’alimentation électrique sur leur commune.



- la mobilisation de moyens humains importants :



>une équipe d’astreinte sur chacun des sites de production.

>120 techniciens réseau mobilisables dès la fin de l’alerte rouge à partir des 5 bases opérationnelles de Saint-Pierre, Saint-Leu, Saint-André, le Moufia et Le Port.

>50 techniciens d’intervention clientèle mobilisables en soutien.

>16 sous-traitants prêts à intervenir sur le réseau, soit plus de 100 personnels externes, en renfort des équipes EDF.

>60 personnes supplémentaires mobilisées pour assurer l’accueil et répondre aux appels de nos clients.



- la préparation de moyens logistiques



>50 véhicules d’intervention

>des stocks de matériels (groupes électrogènes, câbles, poteaux de remplacement …)

>20 groupes électrogènes mobilisables auprès de nos prestataires

>6 camions grues de transports des groupes,

>4 hélicoptères sont pré-réservés.