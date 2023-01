A la Une . Pouvoir d’achat : les salaires vont croître jusqu’à 5,2% en 2023, selon la BCE

Les salaires bruts en zone euro devraient progresser de 5,2 % en 2023, selon un article de la Banque centrale européenne (BCE) publié le 9 janvier. Une croissance qui traduira « un certain rattrapage entre les salaires et les taux élevés d’inflation » enregistrés depuis 2021, selon l’institut monétaire. Par P.J - Publié le Mardi 17 Janvier 2023 à 08:30

En dépassant les références historiques et rattrapant en partie l’inflation que connaît l’économie mondiale, la hausse des salaires en zone euro devrait être « très forte » cette année selon un article de la BCE, rapporte Ouest-France.



Cette croissance reflétera « un certain rattrapage entre les salaires et les taux élevés d’inflation » observés depuis l’année 2021, affirme cet article.



Même si la hausse annuelle des prix à la consommation est certes retombée en décembre sous la barre symbolique des 10 % après un an et demi de hausse ininterrompue, le travail de sape des prix sur les salaires fait qu’à ce jour « les salaires réels sont beaucoup plus faibles » qu’en 2019 avant la pandémie, souligne l’article.



D’ailleurs au deuxième trimestre 2022, le taux d’évolution annuel réel des salaires était négatif, à -5,2 %, en zone euro, selon les auteurs. Cela pourrait amener les syndicats à « exiger des augmentations salariales plus importantes lors des prochains cycles de négociations », en particulier dans les secteurs à salaires modérés, ajoutent les auteurs.



La BCE souligne que les fortes hausses de salaires à venir vont aussi refléter la bonne santé du marché de l’emploi malgré le ralentissement économique.