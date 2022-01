Communiqué Pouvoir d'achat et conditions de travail : Une grève prévue devant la siège de l'ASFA

L'intersyndicale de l'Association Saint-François Assise a déposé un préavis de grève reconductible à partir de ce mardi 25 janvier pour revendiquer le renouvellement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) pour tous les salariés ASFA et l’améliorations des conditions de travail "qui se détériorent dans certains établissements". Par N.P - Publié le Lundi 24 Janvier 2022 à 09:50

Le tract de l'intersyndicale :



La prime de 1000 euros pour tous est possible mais pas sans vous !



A tout niveau, l’ensemble des professionnels se sont mobilisés par les circonstances exceptionnelles d'exercice, induites par la gestion sanitaire de cette pandémie Covid19.



Indéniablement, vous avez fait preuve d’une disponibilité, d’un professionnalisme et d’une faculté d’adaptation digne d’une véritable reconnaissance face à cette situation.



Et en toutes circonstances !



Le dispositif de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA) a été réactivé pour 2021.



Le montant maximal exonéré de la PEPA 2021 est notamment porté de 1 000 à 2 000 € exonéré de charges fiscales et sociales. La PEPA 2021 doit être versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022.



Nos organisations syndicales demandent l’attribution de la prime PEPA pour tous les professionnels ASFA. Celle-ci est juste et rétablit une justice sociale et une reconnaissance des salariés de terrain qui donnent beaucoup de leurs personnes au quotidien même en pleine crise sanitaire.



L’ouverture des NAO (Négociations Annuelles Obligatoires) de 2021 a eu lieu très tardivement. Dès le 1er jour, le lundi 13 décembre 2021, nous avons été reçus par le directeur général avec pour ordre du jour « thèmes à aborder et planification du calendrier des NAO 2021 soit à 18 jours avant la fin de l’année.



Encore une fois, nous avions renouvelé notre demande :



La Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat de 1 000€ pour tous !



De plus, en intersyndical le 15 décembre 2021 il a été revendiqué, dans un courrier, adressé à la Direction Générale l’attribution de cette prime toujours sans réponse à ce jour !



A ce jour, le Conseil d’Administration et la Direction Générale ne sont pas prêts à faire des concessions, à reconnaitre la très forte implication de l’ensemble des salariés.



L’heure est à la mobilisation.



Nous appelons à la grève devant Le siège de l’ASFA dès le 25 janvier 2022.



TOUS EN GREVE !