Pouvoir d'achat : Un jeu de dupe

Compte tenu des charges, sociales et fiscales, et des taxes diverses, un salaire brut de 2000 € coûte à l'employeur 3000 € et le salarié touche 1500 € soit 18000€ par an. Il doit déduire aussi 10 % d'impôts sur le revenu. Son pouvoir d'achat est alors de 16200 € soit 1350 par mois... l’État s'octroie( 2000 – 1350) x 12, la part salariale, et 1000 x 12 la part patronale, soit 19800 €. Il reste au salarié 1350 x 12 = 15000 sur un salaire brut annuel de 24000. sur vos 15000, l'état vous prendra encore 20 % de TVA sur vos consommations et investissements .



En résumé, il vous reste un salaire de moins de 15000 annuel. L’État aura encaissé au moins 21000, vu la TVA, et l'employeur aura déboursé 3000 x 12 = 36000€



C’est qui le grand gagnant ? Et vous croyez encore que l'État c'est nous ! Nous en sommes les nourriciers... tout cela, pour des services publics qui n'arrêtent pas de se dégrader( l'école, la santé, la retraite.... )



La supercherie ne s'arrête pas aux salaires. Le carburant bioéthanol, le super E85 coûte 70 centimes et émet, trois fois moins de gaz à effet de serre... ce sont les experts qui le disent. Depuis 2000 nos moteurs flex fuel peuvent rouler au biocarburant E85.... après nous avoir imposé le diesel, on nous vante le moteur électrique, qui est carboné dans sa fabrication.



Le bon peuple avale les couleuvres.... mesdames messieurs les députés, si vous êtes vraiment les défenseurs du peuple, agissez face à ces gouvernements qui nous spolient. Augmenter les salaires, pourquoi pas ! Mais si tout repart à l’État, les prix de vente vont augmenter. Où est le pouvoir d’achat ?



Jacques Dijoux

Saint-Paul