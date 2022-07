A la Une . Pouvoir d'achat : Les retraites et les prestations sociales vont être revalorisées

Hier, mercredi, à la quasi-unanimité, l'Assemblée nationale a voté la revalorisation de 4% des pensions de retraite et des prestations sociales. Les allocations familiales, le RSA, les bourses étudiantes ou encore l'allocation adulte handicapé sont concernés Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 21 Juillet 2022 à 15:05

Lors de l'examen en première lecture du projet de loi sur le pouvoir d'achat ce mercredi 20 juillet, l'Assemblée nationale a voté la revalorisation de 4% des minima sociaux et des retraites.



Celle-ci sera effective de façon rétroactive au 1er juillet de façon "à anticiper" et à "rendre du pouvoir d'achat aux Français dès cet été", a précisé la rapporteuse de la majorité.



Cette mesure concerne les allocations familiales, le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation aux adultes handicapés (AAH), l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et les bourses sur critères sociaux pour les étudiants.

Certaines de ces prestations sociales avaient déjà augmenté de 1,8% en avril. La hausse concerne également les pensions de retraite et d'invalidité des régimes de base, déjà revalorisées automatiquement de 1,1% en janvier.



Pour mémoire, l'augmentation des prix a atteint 5,8% au mois de juin mais pourrait grimper à 6,8% sur un an en septembre, selon l'INSEE.