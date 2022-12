Pouvoir d'achat : Les annonces du gouvernement pour La Réunion

Le dispositif du Bouclier Qualité Prix créé il y a plusieurs années à La Réunion va être déployé dans les autres territoires d'Outre-Mer. Mais comme cela avait déjà été annoncé par le préfet début novembre, le BQP, devenu BQP+, ne connaît que peu de changements pour l'année 2023. Le panier péi est de 348 euros et se limite à 153 produits , comme durant l'année 2022. Le préfet de La Réunion avait évoqué des discussions âpres avec les acteurs économiques qui souhaitaient un allégement du Bouclier Qualité Prix pour faire face à la flambée des prix des matières premières partout dans le monde. Jérôme Filippini avait félicité ses équipes qui ont au terme des négociations finalement figé le BQP+ malgré l'inflation de 7,1% sur les produits alimentaires à La Réunion sur les 12 derniers mois Le ministère des Outre-Mer précise par ailleurs que le nouveau Bouclier Qualité Prix connaît des changements positifs et devient plus accessible.