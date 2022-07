A la Une . Pouvoir d'achat : Le projet de loi «d’urgence» adopté à l'Assemblée

La nuit dernière, et après de longs débats animés, le projet de loi a été adopté par 341 voix contre 116. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 22 Juillet 2022 à 08:36





Entamé ce lundi, le projet de loi, qui comprend 20 articles concernant la lutte contre la baisse du pouvoir d'achat des ménages, entend répondre à l'inflation ainsi qu'au problème de crise énergétique qui fait suite à la guerre en Ukraine. Cette semaine, plusieurs mesures ont déjà été adoptées par les parlementaires, comme l’augmentation du plafond de la prime Macron, la déconjugalisation de l’Allocation adulte handicapé ou encore la revalorisation de 4% des retraites et des prestation sociales. Entamé ce lundi, le projet de loi, qui comprend 20 articles concernant la lutte contre la baisse du pouvoir d'achat des ménages, entend répondre à l'inflation ainsi qu'au problème de crise énergétique qui fait suite à la guerre en Ukraine.

​De nombreux débats ont jalonné la semaine des députés présents dans l'hémicycle avant que le texte ne soit adopté par 341 voix, dont celles du Rassemblement national et des Républicains, contre 116.



Il doit à présent être complété par un projet de loi de finances rectificatives dont l’examen débute aujourd'hui dès 15h. Si certaines aides dépendent du statut ou de la situation personnelle de la personne, la grande majorité des Français devraient bénéficier d’un coup de pouce, rapporte la presse nationale.