Rubrique sponsorisée Pouvoir d’achat : Le Département et la Région font baisser le prix du gaz à 15€

Le prix d’une bouteille de gaz qui était à 21,88€ passera à 15€. Annoncé ce 6 juillet, ce dispositif d’aide est mis en place conjointement par le Département et la Région. Estimé à 10M€, le coût de cette mesure de gel du prix du gaz, sera réparti à part égale entre les deux Collectivités. A cette fin, une enveloppe de 5M€ sera alors votée par le Département lors de la prochaine Commission permanente. Par Département de La Réunion - Publié le Jeudi 7 Juillet 2022 à 10:53

Pour le Vice-président du Département délégué aux Finances, Jeannick Atchapa qui a représenté le Président Cyrille Melchior lors de la conférence de presse : « La Collectivité départementale ne peut rester insensible aux difficultés supportées par les familles réunionnaises, en particulier les populations les plus vulnérables ou précaires - cœur du public départemental - confrontées à un coût de la vie de plus en plus élevé. Aussi, afin de contribuer à la limitation de la baisse du pouvoir d’achat des Réunionnais(es), le Département s’est associé à la Région pour la mise en œuvre de cette mesure volontariste, applicable jusqu’au 31 décembre 2022 ».

Les chiffres de la précarité à La Réunion ont été rappelés : le revenu médian réunionnais est inférieur de 30% à celui de la métropole ; 40% des Réunionnais vivent en dessous du seuil de la pauvreté ; plus de 100 000 Réunionnais sont éligibles au RSA. Ces statistiques seront sans doute, évoquées lors de la visite à La Réunion, programmée en fin de semaine, de Gérald Darmanin, Ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer et de Jean-François Carenco, ministre délégué aux Outre-Mer.



En présence de plusieurs conseillers régionaux ainsi que de son collègue Rémy Lagourgue Vice-président du Département et Adèle Odon, Conseillère départementale, Jeannick Atchapa a déclaré que « bien d’autres dispositifs sont mis en place par le Département pour lutter contre la baisse du pouvoir d’achat des Réunionnais(es)… Nous intervenons au quotidien dans tous les domaines inclus dans notre champ de compétences. Nous accompagnons au quotidien les plus vulnérables, les bénéficiaires du RSA, les familles isolées, les personnes âgées, les personnes handicapées. A ces aides, nous ajoutons cet effort supplémentaire, destiné à faire baisser le prix de la bouteille de gaz pour les consommateurs Réunionnais… »