A la Une . Pouvoir d'achat : La redevance télé supprimée

La suppression de la contribution à l'audiovisuel public annoncée par Emmanuel Macron, alors candidat à la présidentielle, sera effective en 2022. En outre-mer, 88 euros vont être économisés dans les foyers concernés. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 13 Mai 2022 à 07:31

Les choses se précisent question pouvoir d'achat. Le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 11 mai confirme que la redevance télé, ou contribution à l'audiovisuel public, entre en vigueur en 2022.



C'était une promesse du candidat Macron annoncée lors d'un de ses déplacements de campagne, le 7 mars dernier. Les 23 millions de foyers assujettis vont économiser 88 euros en outre-mer et 138 euros en métropole.

Prime carburant et prolongation du bouclier tarifaire



Comment compenser les 3,1 milliard d'euros que rapportait cette taxe? Les moyens n'ont pas encore été précisés par le gouvernement, ce qui fait craindre aux médias audiovisuels publics une perte d'indépendance vis à vis de l'Etat, évoque la presse métropolitaine dans leurs éditions de ce matin.



D'autres mesures en faveur du pouvoir d'achat devraient entrer en vigueur telles que la prolongation du bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité.



Une prime carburant devrait voir le jour à partir du 31 juillet mais pas pour tout le monde. Les modalités restent à déterminer. Cette aide pourrait être conditionnée à des critères de revenus et d'utilisation d'un véhicule professionnel.

Un chèque alimentaire pourrait également voir le jour dès l'été métropolitain, et les retraités pourraient voir leur pension augmenter.



Les prestations sociales sont susceptibles de bénéficier d'un coup de pouce . Reste à savoir le mode de calcul qui sera appliqué en cette période de forte inflation.