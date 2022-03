Communiqué Pouvoir d’achat : "Le Réunionnais paiera plein pot son essence !"

Stéphane Albaro, candidat La Réunion Plus Verte aux prochaines législatives, s'exprime au sujet de la ristourne de 10 centimes instaurée par Total. "Sous la pression d’une partie des gérants de stations-services réunionnais, le groupe a finalement suspendu l’application de cette réduction sur notre territoire", rappelle-t-il, déplorant : "Dans cette affaire, il est regrettable que nos élus, qui soi-disant se battent contre la baisse du pouvoir d’achat du réunionnais, n’aient pas mis en œuvre un travail à l’unisson pour le maintien de cette action." Par N.P - Publié le Mardi 1 Mars 2022 à 10:00

Le communiqué :



Depuis le 14 février 2022 et ce durant 3 mois, le groupe TotalEnergie applique dans les stations-services du groupe situées en zone rurale, une baisse de 10 centimes par litre de carburant. Cette remise représente une économie de 5 euros pour les automobilistes faisant l’achat d’au moins 50 litres d’essence ou de gazole.



Sous la pression d’une partie des gérants de stations-services réunionnais, le groupe a finalement suspendu l’application de cette réduction sur notre territoire.



Dans cette affaire, il est regrettable que nos élus, qui soi-disant se battent contre la baisse du pouvoir d’achat du réunionnais, n’aient pas mis en œuvre un travail à l’unisson pour le maintien de cette action.



Aujourd’hui, la lutte contre les lobbystes doit être aux premières lignes de nos combats politiques en faveur d’un meilleur pouvoir d’achat.



Doit-on se résigner et accorder le dernier mot aux lobbystes ? N’est-il pas de la responsabilité de nos élus de défendre l’intérêt du peuple avant tout ?



Ce rendez-vous manqué de nos représentants dans le combat ô combien cher aux réunionnais de la lutte pour un niveau de vie décent, montre le besoin d’un nécessaire renouvellement de la classe politique.



Nous n’avons pas seulement besoin d’élus ayant la maîtrise technique et théorique des dossiers. Nous avons surtout besoin d’élus capables de nous défendre par des actions concrètes et en se positionnant clairement pour les intérêts d’un peuple.



Stéphane ALBORA

Candidat La Réunion Plus Verte

Législatives 2022 – 4ème circonscription

Saint Pierre – Petite Ile – Saint Joseph





Publicité Publicité