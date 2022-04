Poutine, un loup pour l’humanité

Un pays envahi, un peuple meurtri, des écoles détruites, des hôpitaux assaillis de missiles et même des maternités bombardées, des centaines de milliers de familles décimées, des populations affamées, des femmes violées, des enfants traumatisés et très souvent égarés, ce sont là les exactions les plus abominables, impitoyables et ô combien insupportables auxquelles nous assistons chaque jour en provenance d’une Ukraine vaillante mais malgré elle victime d’une invasion génocidaire par les forces russes sur la décision d’un seul homme : Vladimir Poutine



Plus que le poids des mots et le choc des photos, l’actualité nous renvoie désormais aux images cruelles des carnages perpétrés comme pour nous rappeler qu’une guerre est toujours un désastre, une fatalité et est en toutes circonstances et en tout temps la plus grosse faillite humaine avec des morts par dizaines voire de centaines de milliers, avec des villes et des villages dévastés pour n’en rester que des ruines.



Quelle est la moindre raison qui pourrait justifier de telles atrocités, une seule qui expliquerait qu’une nation aurait le droit d’en exterminer une autre, d’éradiquer un peuple tout entier, de conquérir ses terres ou de détruire tout ce qu’il possède, de s’arroger tout ce qu’il lui appartient, de le soumettre à sa seule autorité afin d’assouvir sa seule terreur.



Psychologiquement et intellectuellement, c’est d’autant plus terrible que les raisons invoquées de dénazification de l’Ukraine sont fallacieuses, mensongères, totalement putatives. Même aucun autre prétexte allégué permet de donner une justification à cette barbarie. Seule parait vraisemblable la vengeance tenace et maladive d’un cynique nostalgique de l’époque soviétique et du pacte de Varsovie.



A fortiori traumatisant de réaliser qu’il aura fallu d’un seul homme, fût-il dictateur ou se prendrait-il pour un tsar en Russie, d’un seul psychopathe sachant qu’il en existe quelques autres par ailleurs, pour mettre tous les états devant le risque d’une troisième guerre mondiale, n’hésitant pas même un seul instant à brandir la menace nucléaire, faisant encourir d’une probable famine de nombreux pays, provoquant par les conséquences de ses délires une inflation des matières premières dont même les pays les plus développés sont fortement ou totalement dépendants, sachant qu’une pénurie provoquée par les sanctions ou un embargo conduirait inexorablement à des instabilités économiques et sociales partout dans le monde, et certainement même à des révoltes dans de nombreux pays ainsi déstabilisés.



Au-delà de la seule Ukraine, c’est effectivement toute l’humanité qui est en danger si nous ne parvenons pas à mettre un terme à cette guerre, à ériger des lois et à établir des traités pour empêcher à l’avenir tout chef d’Etat velléitaire, tout dictateur ou tout autre paranoïaque quelle que soit sa puissance de devenir un loup pour l’humanité qui repose sur si peu, preuve en est avec cette horrible guerre à laquelle nous assistons certes solidairement avec le peuple ukrainien mais aussi un peu pacifiquement à l’égard de la Russie.