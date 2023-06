A la Une . Poutine se dit prêt à "défendre le pays contre une trahison de l'intérieur"

"C'est un acte de trahison qui ne restera pas impuni", et des "sanctions inévitables suivront". Quelques heures après la rébellion d'Evgueni Prigojine, le chef de la milice Wagner, Vladimir Poutine s'est exprimé lors d'une allocution télévisée ce samedi 24 juin. Par LG - Publié le Samedi 24 Juin 2023 à 15:42





Le chef de la milice Wagner revendique quant à lui disposer de 25 000 hommes. La nuit dernière, "Nous défendrons notre pays, même contre une trahison de l'intérieur", a assuré le président russe ce samedi à la télévision d’Etat. L’homme fort du Kremlin depuis plus de vingt ans a qualifié cette rébellion d'"acte criminel grave" et de "révolte armée". Il a averti que cela pourrait conduire à une guerre civile et que toute insurrection intérieure constituait une "menace mortelle pour l'État"."Il est inacceptable de diviser notre unité. C'est un coup de poignard dans le dos de notre pays et de nos concitoyens", a-t-il ajouté. Sans jamais mentionner directement Evgueni Prigojine, Vladimir Poutine a fait allusion à plusieurs reprises à ses "ambitions démesurées" qui l'auraient poussé à trahir son pays.Au cours de son discours de cinq minutes, Vladimir Poutine a également averti que des "mesures décisives" seraient prises pour stabiliser la situation à Rostov, où Prigojine a pris possession du quartier général de l'armée russe."Je ferai tout pour défendre le pays, préserver la Constitution, la liberté et la sécurité des citoyens. Ceux qui ont mené cette rébellion ont trahi la Russie et devront répondre de leurs actes", a insisté le président russe dans son allocution.Le chef de la milice Wagner revendique quant à lui disposer de 25 000 hommes. La nuit dernière, Prigojine a accusé l'armée régulière d'avoir bombardé ses troupes , causant la mort de très nombreux combattants.

💬 "C'est un coup de poignard dans le dos"



