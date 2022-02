A la Une . Poutine ordonne de mettre en alerte de la “force de dissuasion” nucléaire russe

La bataille pour Kiev ce poursuit au quatrième jour de l'invasion de l'Ukraine lancée par les forces russes. Le Président de la fédération de Russie ordonne de mettre les forces de dissuasion de l’armée russe en alerte. Par NP - Publié le Dimanche 27 Février 2022 à 17:47





Volodymyr Zelensky, qui s'était dit être prêt à négocier, accepte de se rendre à des négociations avec la Russie à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie. Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022

"J’ordonne au ministre de la Défense et au chef de l’Etat Major de mettre les forces de dissuasion de l’armée russe en régime spécial d’alerte au combat”, a déclaré Vladimir Poutine ce dimanche, lors d'un entretien avec ses chefs militaires retransmis à la télévision. Cette "force de dissuasion" peut comprendre une composante nucléaireVolodymyr Zelensky, qui s'était dit être prêt à négocier, accepte de se rendre à des négociations avec la Russie à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie.





Publicité Publicité