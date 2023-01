Courrier des lecteurs Poutine et son individuation contrariée

Par Frédéric Paulus, psychothérapeute - Publié le Mardi 31 Janvier 2023 à 11:03

S’individuer, c’est s’affranchir psychologiquement de toutes les influences et contraintes qui vous ont empêché de devenir vous-même, c'est-à-dire potentiellement un être unique, ce que vous êtes ; et qui pourrait potentiellement apporter quelque chose d’original au monde, qui vous satisfasse.



Nous sommes, parfois, loin, de cet idéal, me direz-vous ! Cela ne veut pas dire que cette éventualité n’existe pas ou n’est pas imaginable.



Selon notre hypothèse, Vladimir POUTINE aura été contrarié pendant sa prime enfance et son adolescence dans le sens d’un passé irrespectueux de son être.



Son arrivé au Kremlin, (favorisé par Boris ELSINE, dont on pourrait s’appesantir sur sa cooptation), formaté comme on peut imaginer qu’il le fut par le KGB ; arrivé à la tête de l’État donc, POUTINE se retrouve très mal entouré. Sa psychologie s’étant carapacée, il s’isole pour que personne ne vienne déstabiliser sa « forteresse » blessée primitivement. Il est effectivement très mal entouré par tous ces « acolytes » qui savent trop bien ce qui peut leur advenir s’ils devaient s’émanciper du maître aux pieds d’argile.

J’ai été influencé par le médecin colonel Henri LABORIT, dont j’avais entendu parler lors de mon service militaire au Val-de-Grâce. Le médecin fut à plusieurs reprises "cassé" par ses supérieurs. Mais Il sut garder le cap ! Henri LABORIT, fils d’un père médecin militaire, fut mis très tôt sur les « rails » de la médecine miliaire. POUTINE, quant à lui, fut confié au KGB !



Le psychanalyste Carl Gustav JUNG, fils d’un pasteur qui n’aura pas suscité l’admiration chez son fils, fit une « fixation », comme disent les psychologues, sur Sigmund FREUD, tout en s’affirmant face au maître. FREUD, n’étant pas d’un tempérament à accepter, renia JUNG alors pressenti comme « héritier » au sein de la mouvance professionnelle psychanalytique. JUNG en tomba gravement malade. Sa déprime psychotique durera quatre années pour ensuite se relever lui-même le grand psychanalyste que l’on connaît.

POUTINE, en s’émancipant de son père qui l’exclut ainsi de la sphère familiale, confié au KGB, se sera construit dans un univers qui érige la méfiance à l’égard d’autrui comme loi et règle de vie.



Alors que l’individuation se construit progressivement dans la confrontation interpersonnelle pour qu’advienne chez l’enfant et l’adolescent un vrai Moi, nous parlerons de faux MOI (ou de faux SELF) chez POUTINE.



Me concernant, et en toute humilité, en auscultant mon histoire, j'ai tout fait pour ne pas ressembler à mon père. Au final, avec le recul, je lui ressemble, par certains côtés, par ceux dont j'espère être ses bons côtés. C'est "l'héritabilité culturelle" évoquée par Étienne DANCHÎN in : L’hérédité comme on ne vous l’a jamais racontée, 2021, HumenSciences. C'est ainsi que je pense m'être individué, avec l'aide cependant de deux "tranches" de psychanalyse. Et c'est ce je crois être le but de la pulsion chez l'humain aidée par une expérience de thérapie :



DEVENIR CE QUE L’ON EST !

Il est très peu probable que POUTINE se pense malade.



On peut avoir l’espoir d’une prise de conscience de personnes autour de lui qui réalisent l’abominable problème que cet homme pose à son pays et au monde entier, en surmontant leur "angoisse de castration" qui peut en effet les inhiber.

Pour appuyer sur le bouton atomique en Russie, ne faut-il pas être trois ?