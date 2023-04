Courrier des lecteurs Poutine et son Kremlin psychique

Par Frédéric Paulus - Publié le Samedi 15 Avril 2023 à 15:27





Pour se sortir de cette impasse psychique enfermée dans son Kremlin (psychique) il lui serait salutaire que sa pulsion de vie lâche prise face à une plus objective perception de sa position, ce qui ne sera pas évident car le tribunal international le guette, et il le sait.

A la tête de son Kremlin psychique ses jours sont comptés



Frédéric Paulus

Docteur en psychologie à La Reunion



Voir aussi ci-dessous.



https://www.lefigaro.fr/international/2015/02/06/01003-20150206ARTFIG00072-vladimir-poutine-souffrirait-d-une-forme-d-autisme.php