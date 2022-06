A la Une .. Poutine aurait été opéré d’un cancer en avril

L’hebdomadaire américain "Newsweek" affirme que le chef du Kremlin aurait été opéré d’un cancer à un stade avancé en avril dernier. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 3 Juin 2022 à 17:07

Faut-il se réjouir ou s’inquiéter de cette annonce ? Selon l’hebdomadaire Newsweek, Vladimir Poutine a été opéré pour un cancer à un stade avancé en avril dernier. Le magazine américain affirme tirer cette information auprès de trois hauts responsables du renseignement américain travaillant dans trois agences différentes (Direction du renseignement national, Agence du renseignement de la défense et l'Air Force).



Selon l’un de ces responsables, "tout le monde sent que la fin est proche" au Kremlin. Ce dernier affirme avoir des sources concordantes en Russie qui ajoutent que le président russe est suivi par deux oncologues depuis deux ans.



Selon cette source, l’opération a été réalisée sous anesthésie locale au niveau de l’abdomen, laissant penser à un cancer du pancréas. Le média russe indépendant Proekt avance de son côté un cancer de la thyroïde.



L’état de santé de Vladimir Poutine est souvent évoqué depuis le début du conflit. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a affirmé à plusieurs reprises que le chef du Kremlin va très bien.



Si cette nouvelle satisfait certains, d’autres craignent que Vladimir Poutine n’ait plus rien à perdre.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur