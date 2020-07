Faits-divers "Pousses Sauvages" : Un pratique interdite qui peut vous couter cher !

Sur sa page Facebook, la police nationale de La Réunion rappelle que les "pousses sauvages" représentent un délit. Les peines encourues par les contrevenants peuvent aller jusqu'à deux ans de prison, 15 000€ d'amende et surtout, la confiscation obligatoire du véhicule. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 24 Juillet 2020 à 14:31 | Lu 675 fois

Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière et notamment contre les rodéos motorisés la CSP de Saint-Pierre a procédé cette semaine aux premières auditions de conducteurs mis en cause et identifiés lors de "pousses sauvages".



Lors de ces auditions, les policiers du CSP de Saint-Pierre ont rappelé aux conducteurs qu'ils encouraient la confiscation de leur véhicule ainsi qu'une peine pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement. Si d'autres auditions sont encore à venir, les forces de l'ordre vont également procéder à d'autres opérations de surveillance.





