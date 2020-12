La grande Une Pousse sur la NRL: L'émission The Grand Tour tournée à La Réunion est en ligne

La séquence complète de la "pousse" réalisée par 3 animateurs de l'émission The Grand Tour diffusée sur la plateforme Amazon est maintenant en ligne. Par Baradi SIVA - Publié le Samedi 19 Décembre 2020 à 13:15 | Lu 1076 fois

Tournée dans l'océan Indien, l'émission commence à La Réunion. L'animateur de renom, Jeremy Clarkson, présente La Réunion comme une version extrêmement éloignée du littoral du territoire de PACA : "Bienvenue dans le Sud de la France. Mais ce n'est pas le Sud de la France où sont créés les maillots de bain de luxe et où l'on retrouve des yachts de milliardaires. Ceci n'est carrément pas dans le même hémisphère !"



Après quelques images toujours époustouflantes de notre île, les voitures choisies pour parcourir les routes de La Réunion sont présentées : "Et pour me fondre avec le style très Côte d'Azur de La Réunion, je suis venu avec une Bentley Continental."



Les voitures exceptionnelles qui ont roulé sur notre île:

- Bentley Continental V8

- Ford Focus RS

- Caterham 310R



La Pousse sur la NRL



"Il y a beaucoup de chutes de pierre. Ils ont tenté de solutionner le problème en suspendant des grillages sur les falaises mais ça n'a pas vraiment marché. Alors, la solution qu'ils ont trouvé est assez... radicale !"



Vient alors la présentation de la Nouvelle Route du Littoral : "Ce que les Français construisent ici, c'est une route... Sur la mer ! C'est le tarmac le plus cher au monde !"



À ce quoi s'ajoute une petite pique au président de la Région Réunion: "Conçue pour supporter le choc de vagues de 9 mètres et pour remporter des suffrages !"



Son acolyte lance ensuite : "Je pensais que ce morceau de route incroyablement cher, inconcevablement compliqué, pourrait nous être utile !"



La réponse est : Un run à 3 voitures hyper-puissantes...



Pour ceux qui le connaissent, Jeremy Clarkson est connu pour ses blagues très politiquement incorrectes. Il ne pouvait pas s'empêcher - en voyant un homme en gilet jaune devant lui - de dire: "Ce Français en gilet jaune. Il va lancer la course ou me jeter un cocktail molotov ?"



La crise requin dans The Grand Tour



"Comment ça, la baignade est illégale ?" s'interroge un animateur sur un transat sur la plage. C'est alors que Jeremy Clarkson lui explique que de nombreuses attaques de requin mortelles se sont produites ces dernières années à La Réunion.



La Buse dans l'émission The Grand Tour



"La chasse au trésor", c'est le titre de cette série spéciale de l'émission animée par 3 Britanniques et vue par des millions de personnes dans le monde. Le show s'est donc rendu au cimetière marin de Saint-Paul, sur la tombe de la Buse... Car les animateurs sont en effet partis à la recherche du trésor du pirate...



Mais les animateurs décident de se rendre à Madagascar pour retrouver ce trésor. Les voitures sont donc modifiées pour pouvoir affronter les routes plus difficiles à négocier de la Grande île...



Et après 15 minutes d'émission, The Grand Tour quitte La Réunion pour passer 1h10 à Madagascar...



[Si vous avez souscrit à l'abonnement Amazon Prime Video, vous pouvez retrouver l'émission ici.]urlblank:https://www.primevideo.com/detail/0J82A1O4IWN8EXPFXBNT8W3E7T/ref=atv_dp_share_cu_r



