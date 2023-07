Pousse interdite à la Pointe au Sel

L’accès aux motos et aux véhicules est interdit sur le délaissé de la Pointe au Sel sauf autorisation spéciale de La Région Réunion (motos écoles et vélos). La collectivité régionale a publié en ce sens un arrêté le 13 juillet 2023 afin d’enrayer sur les 1400 mètres concernés (PR 56-428 à PR57-800) le phénomène de rodéos sauvages et les nuisances sonores impactant de fait le voisinage.