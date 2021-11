A la Une .. Poussé en diffamation par le maire Olivier Rivière, le chanteur Naty relaxé

En juillet 2019, David Nativel alias Naty sortait "Le Maire", dans l’intention de dénoncer la corruption chez les élus. Se sentant visé, l’édile de Saint-Philippe a porté plainte pour diffamation. Par PB - Publié le Vendredi 26 Novembre 2021 à 10:52





L’édile Olivier Rivière, par le biais de son conseil Me Henri-Pierre Vergnon, s’était positionné en "lanceur d’alerte".



Les avocats de David Nativel, Me Laurent Pasquet-Marinacce et Me Jérome Maillot, avaient notamment plaidé les exemples d’artistes locaux qui avaient mis en chanson ou en texte "les visions satiriques d’un comportement politique local qui n’a pas toujours été exemplaire" et ont obtenu la relaxe de leur client. David Nativel, l’auteur du titre connu sous le nom de Naty, travaille en tant que chauffeur de bus sur la commune de Petite-Île mais vit à Saint-Philippe et exerce l’activité de pompier volontaire au Tampon. Aucun maire n’est particulièrement visé dans sa chanson, s’était-il défendu le 28 octobre dernier lors de son procès. L’édile Olivier Rivière, par le biais de son conseil Me Henri-Pierre Vergnon, s’était positionné en "lanceur d’alerte".Les avocats de David Nativel, Me Laurent Pasquet-Marinacce et Me Jérome Maillot, avaient notamment plaidé les exemples d’artistes locaux qui avaient mis en chanson ou en texte "les visions satiriques d’un comportement politique local qui n’a pas toujours été exemplaire" et ont obtenu la relaxe de leur client.