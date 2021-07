A la Une . Pousse à Cambaie : 31 infractions dont une conduite sur la voie de bus

Les gendarmes de la compagnie de Saint-Paul ont mené une opération de contrôles routiers vendredi soir à Cambaie. Par Regis Labrousse - Publié le Samedi 10 Juillet 2021 à 18:28

Les gendarmes ont constaté en tout 31 infractions dans le secteur de Cambaie où de nombreux passionnés se sont rassemblés pour la pousse vendredi soir.



16 excès de vitesse ont été relevés ainsi qu'une conduite sous l'influence de l'alcool. 5 infractions à la pollution et 5 aux bruits ont aussi été constatés. Un défaut d'assurance, une non-mutation de carte grise et un défaut de contrôle technique ont aussi été verbalisés.





